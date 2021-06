Skončila pašeračka Tereza v base kvůli Simoně? Další kamarádka promluvila

Od doby, kdy byla Tereza Hlůšková uvězněna v pákistánském vězení, uplynuly již tři roky. Krátce po jejím zatčení se v českých médiích začala objevovat Terezina kamarádka Simona, která zprvu o své přítelkyni hovořila jako o nejlepší kamarádce, chvíli na to ji ale veřejně hanila. Poté si našla jinou kamarádku, shodou okolností také Terezu, která se uvězněné dívce nápadně podobá. I tohle přátelství však postupem času překlenulo v nenávist. A Tereza se do Simony hodně ostře opřela!

Několikrát se chtěla odvolat, jejímu přání však nebylo vyhověno. Dlouhé tři roky uplynuly od doby, kdy byla Tereza Hlůšková zadržena na letišti v pákistánském Láhauru, neboť u ní v kufru policie našla 9 kilogramů heroinu. Obrovskou kauzu zaznamenal celý svět a bývalá nejlepší kamarádka Terezy, Simona, podle samotné dívky viděla příležitost, jak se zviditelnit. Začala se proto objevovat v mnoha médiích, kde se do Terezy před zraky celé republiky veřejně opírala.

Tereza pochopitelně o chování své kamarádky věděla. Následně Blesku napsala dopis, kde uvedla, že ji Simona dostala do kriminálu a její chování ji hodně zamrzelo. Simona si ale ze slov své kdysi nejlepší přítelkyně nic nedělal a rychle si našla kamarádku novou. Tou byla krásná blondýnka, rovněž Tereza, se kterou se Simona vesele fotila na různých luxusních dovolených. I tomuhle přátelství je ale dnes konec.

Je to obyčejná šl*pka!

Těžko říct, co se mezi Simonou a její novou kamarádkou stalo, podle Terezina vyjádření na sociální síti jsou jejich vztahy nenávratně zničeny. „Znám ji přes 20 let a upřímně jsem zlejší osobu nepotkala a každému doporučuju držet se sto metrů od ní,” uvedla podle Blesku Tereza na vém sociální síti a zároveň dodala, že je podle ní Simona „jen obyčejnou šl*pkou, která lidem závidí, pomlouvá, myslí si o sobě, že je nejhezčí”.

Může Simona za Terezino uvěznění?

„Simona mi v životě strašně ublížila, tak jako ublížila každé dívce v jejím životě. Tak jako ublížila Tereze a kvůli ní je teď Tereza devět let v Pákistánu,” řekla „druhá” Tereza na sociální síti. Podle ní se zároveň Hlůšková netajila tím, že ze zahraničí pašovala drogy.

„Na Vánoce tam Tereza jednou vzala s sebou Simonu a co je to za náhodu, že Tereza dva roky převážela drogy a procházelo jí to a jednou tam vezme Simonu, která tam udělala problémy, že už tam být nechce. Odjela dříve, drogy převezla, v Londýně si za to vyzvedla 10 tisíc liber a Tereza tam zůstala,” řekla ještě Tereza a naznačila tak, že snad za uvěznění Hlůškové může sama Simona.

Tereza Hlůšková již za mřížemi strávila více jak tři roky

Zdroj: Youtube