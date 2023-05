Vémola a Kincl ukázali manželky: Lela se fotila ve výtahu, Pavla nesla svačinu

Zdroj: Profimedia

Nervozita na veřejném vážením v pražské galerii Harfa by se dala krájet. Karlos Vémola a Patrik Kincl si před dlouho očekávaným zápasem naposledy pohlédli do očí. Za bouřlivé atmosféry diváků si řekli poslední slova před bitvou.

Zápas Vémoly a Kincla patří mezi nejvíce sledované sportovní události roku. MMA zápasníci v přípravě obětovali absolutně vše, osobní životy a všechny další koníčky a radosti života šly stranou.

Opora žen

Oba dva zápasníci mají po svém boku pyšné manželky, které je ženou dopředu. Zatímco životní partnerka Karlose Vémoly Lela byla se svým partnerem už na ranní váze, manželka Patrika Kincla dorazila až v odpoledních hodinách do hotelu, kde zápasníci bydlí. Patrik Kincl se s fanoušky podělil na svém Instagramu o tento šťastný okamžik. Půvabná manželka Pavla mu na hotelový pokoj donesla svačinu. To manželé Vémolovi spolu celou cestu absolvovali od samého začátku. Sympatická blondýnka sdílela se svým partnerem snímek z výtahu. “Spolu tvořímě super tým. Celou noc jsme nespali, ale můj muž Karlos Terminátor Vémola navážil jako král. A zítra si jedeme pro vítězství,” připsala ke společné fotografii.

Poslední pohled do očí

Poslední večer před osudným zápasem se potkal Kincl s Vémolou na veřejném vážení. Za neuvěřitelné podpory fanoušků a diváků si vyměnili poslední slova před titulovým soubojem. “Jsem na ten zápas perfektně připravený, zítra budu dvojnásobný šampion. Nervozita je velká, vidím velký zájem médií a všech kolem. Věřím, že síla a trénink porazí talent. Do třetího kola Kincla ukončím KO, a to za všechny ty kecy a výsměchy. Zítra ho umlátím,” prozradil Vémola své predikce. Jeho soupeř zápas vidí zcela jinak. “Je to výborný, jsem rád, že po těch pěti letech tady můžu stát. Nic už nezabraní tomu, aby to zítra byla strašná válka. Dám do toho všechno. První kolo bude tlak, ve druhým kole bude konec. Půjdeme na tiskovku, pak slavit a pak domů. Těším se na to," řekl odhodlaně Kincl.