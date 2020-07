Luxus, kam se podíváš: Hezounek Schick dal za svatbu raketu!

To Hana už chodí s Patrikem dobrých šest let a vztah je vždy potřeba někam posunout. Jakmile se dva vezmou, je skoro jasné, že brzy založí rodinu. Konec konců v jeho svatebním slibu to řekl naprosto otevřeně.

„Já, Patrik, si Tě beru, moje lásko, za ženu. Buď mi manželkou na celý život. Buď mi tou nejlepší kamarádkou. Buď maminkou našich dětí. Spolu poneseme vše nelehké, co nám život nachystá, a nikdy Tě v tom nenechám samotnou,“ zněl slib.