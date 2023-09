Rodina oslavila narozeniny zesnulého Paula Walkera. Herci by bylo 50 let

Zdroj: Profimedia.cz

Paul Walker zemřel v roce 2013 při tragické autonehodě. Jeho rodina ale stále uchovává jeho odkaz a každým rokem i slaví jeho narozeniny. Ty byly nedávno, 12. září, a už tradičně se tedy jeho nejbližší zapojili do oslav jejich zesnulého příbuzného.

Paul Walker stále zůstává v srdcích své rodiny. Je to už téměř deset let, co herec z filmu Rychle a zběsile tragicky zemřel. Bylo mu pouhých 40. 12. září by oslavil 50. narozeniny a jeho rodina a nejbližší stále uctívají tento den, jako kdyby tu byl. „Strávím Paulovy narozeniny jako vždy se svou rodinou," řekl v rozhovoru Cody Walker, Paulův bratr. S rodinou si navzájem posílají textové zprávy a fotí západ slunce. Zároveň poznamenává, že Paul zrovna neholdoval alkoholu, ale když už měl na něco chuť, dal si dobrou whiskey. „Z toho důvodu někdy vyfotíme lahev a nebo malého panáka a rozešleme si to mezi sebou,“ pokračuje ve vysvětlování smutných oslav Cody.

Jeho bratr po něm pojmenoval svého syna

Cody Walker a jeho manželka Felicia Knox mají dohromady tři děti s tím, že nejmladší chlapeček dostal jméno po svém zesnulém strýci. „Paul měl dceru a neměl syna. Upřímně řečeno, nevím, jestli by svého syna pojmenoval Paul. Myslím, že by se to pravděpodobně zastavilo u něj,“ popisuje rodinnou tradici pokračujícího jména Paul a proč právě on takhle pojmenoval svého syna.

Jejich tatínek je Paul William Walker, stejně tak dědeček a pradědeček. Zesnulému herci jako malému říkali „Malý Paul“ nebo „P4“. Když se Codymu a jeho ženě narodil chlapeček, byli si jistí, že Paul je to správné jméno. „Byli jsme přesvědčeni, že naše třetí dítě je dívka. A tak to bylo velké, velké překvapení, že to byl chlapec, a bylo to prostě správné,“ popisuje narození malého Paula Cody s tím, že si nikdy nenechali říct pohlaví miminka dopředu.

Udržuje bratrův odkaz

Brzy to bude deset let, co Paul Walker tragicky zemřel při autonehodě. V tu dobu měl roztočený film Rychle a zběsile 7. Ten filmařům pomohl dokončit právě Paulův bratr Cody. Zároveň poznamenává, že na svého bratra stále někde naráží. „Paulovo oblíbené číslo bylo 47. Když jsem letěl do New Jersey, bydlel jsem v hotelu na patře 47. Poté jsem se vydal na cestu a ta dálnice měla číslo 47,“ vypráví Cody a přiznává, že někdy mu to přijde až strašidelné.

Cody se po bratrově smrti snaží udržet jeho odkaz, a tak převzal velení nad neziskovou organizací, díky níž po celém světě vybrali už 400 milionů dolarů.



Zdroj: eonline.com