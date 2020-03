Berky z MasterChefa: Romský návrhář zachraňuje svět stylově, jeho roušky chcete!

Sám slibuje, že pokud mu zbude čas, zaměří se také na své spoluobčany. Podle jeho slov je ale jasné, že času nazbyt opravu nemá. „Od rána opět za strojem. Vidím teď opravdu větší význam v tom, že sám sedím za strojem a snažím vyrobit co největší množství roušek vlastníma rukama,“ omlouvá se Berky s tím, že nestíhá odpovídat na dotazy fanoušků.

„Moc mě těší váš zájem, ale bohužel jsem slíbil dodání roušek do předních linií - do zdravotnictví - tedy lidem, kteří přichází většinu dne do styku s potencionálně nakaženými a upřímně, výroba pro ně se zdá být nekonečná. I když dělám, co můžu a s šitím nějaký ten rok zkušeností mám, tak mi asi každý, kdo také šije aktuálně roušky potvrdíte, že není možné jich ručně vyrobit více jak pár desítek za den,“ popisuje soutěžící, jak těžká výroba roušek je.