Zpěvák Pavel Callta přišel o oba rodiče: O tragédii promluvil ve 13. komnatě

Pavel Callta je oblíbeným tuzemským umělcem, málokdo ale tušil, co vše má talentovaný hudebník za sebou. V mládí přišel o oba rodiče a aby se dostal ze dna, musel navštěvovat odborníky. O ztrátě nejbližších a náročném dětství promluvil zpěvák v pořadu 13. komnata.

Pavel Callta zprvu nad nabídkou České televize k natočení dokumentu o svém osudu váhal. Hudebník si byl totiž dobře vědom, že jeho silný příběh diváky zasáhne, nakonec ale kývl a odhalil světu svou temnou minulost.

Podle Callty bude jeho epizoda 13. komnaty velmi emotivní. "Přátelé, začátkem roku mě oslovila Česká televize, že by se mnou rádi natočili dokument 13. Komnata. Nejdřív jsem váhal, protože jsem věděl, že to bude i smutný, ale pak jsem si řekl, že proč to nezkusit. Během léta jsme celý dokument natočili a zítra 6.9. ve 21:15 to poběží v televizi na ČT1. Upřímně, sám jsem to ještě neviděl, už ani nevím, co všechno jsem tam řekl," lákal zpěvák na Instagramu diváky ke sledování pořadu.

"Ale vím, že to natáčení bylo občas dost emotivní, tak jsem vám chtěl jen říct, že tam asi nebudu takovej Pavel, jakýho znáte z instagramu a z koncertů. To je všechno, co jsem potřeboval napsat. Život je příběh," dodal Calta, který před lety přišel o oba rodiče.

Maminka bojovala s rakovinou čtyři roky

Pavla Calltu znají jeho fanoušci jako veselého a bezstarostného zpěváka. Ve skutečnosti ho ale zasáhlo hned několik životních tragédií. V mládí přišel nejprve o maminku kvůli rakovině a krátce nato zemřel i jeho otec. Pavel tak zůstal bez rodičů a nemocnou duši si léčil hlavně muzikou. Sám ovšem přiznává, že mu se ztrátou milovaných rodičů mu pomohli odborníci.

Pavlovi bylo tehdy sedmnáct let, když jeho maminka onemocněla. S rakovinou pak bojovala čtyři roky. Pro sourozence byla smrt matky nejtěžším životním obdobím. Hudebník v dokumentu popisuje, jak se o maminku rodina společně starala.

Callta v pořadu 13. komnata mimo jiné zavzpomínal i na své dětství. Například jak maminka jemu a staršímu bratrovi před spaním zpívala píseň Černé oči, jděte spát, na což dodnes s láskou vzpomíná.

