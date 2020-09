Pavel Novotný „sprdnul” Peking: V Americe jeho dopis zvolili dokumentem týdne

V oficiálním dopise, který Novotný zaslal Wangovi, uvádí, že to bylo „NAPOSLEDY, co jste si takto otevřeli hubu na Českou republiku”. Dále čínské politiky označil za drzé a nevycválané kašpary.

Zároveň požaduje, aby se Čína omluvila za „nestoudnou výhružku” České republice, a to do 24 hodin. Dle slov Novotného by tak mělo být učiněno „fofrem”.

Ve svém dopise se zároveň pustil do prezidenta Miloše Zemana.