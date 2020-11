ODS hrozí Novotnému vyloučením, nazval Schillerovou k*rvičkou

Předseda ODS Petr Fiala tvrdí, že chování Novotného není vhodné a měl by zvážit, zda ve straně, za kterou byl zvolen starostou, vůbec setrvá.

„Co říkám na další nehoráznost Pavla Novotného? A proč bych měl něco říkat? Pavel Novotný nemluví za ODS. Jeho to baví, nemůže si pomoci, jiné to nebude. Je to dospělý chlap. Jeho urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho provokace mě nebaví a nezajímají, nechci je dokola komentovat,“ řekl Fiala na Novotného vyjadřování v rozhovoru pro Právo.