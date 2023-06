České hvězdy truchlí nad smrtí Pavla Žura: Divadelní ředitel zemřel v 57 letech

Zdroj: Profimedia

Českou divadelní scénu zasáhla nesmírně smutná zpráva. Ve věku pouhých 57 let zemřel ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur. Nečekané úmrtí zasáhlo celou řadu jeho kolegů i známých. Na sociální síti mu už stačila vzdát hold například zpěvačka Lucie Bílá.

Celá řada umělců nemůže smutné zprávě z divadelního prostředí uvěřit. Známý ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur odešel na věčnost v pouhých 57 letech, podle informací webu iDNES za jeho náhlým skonem stálo selhání srdce. Jeho smrt oplakala například Lucie Bílá anebo manželka herce Pavla Trávníčka Monika.

Všichni ho měli rádi

„Je to neštěstí, velmi mě to zasáhlo. Myslím si, že Pavel Žur byl nejlepším ředitelem divadel v České republice. Ovládal svou profesi a miloval umění, on tím prostě naplno žil. Opravdu mě to hluboce zasáhlo a mrzí mě to. Měli jsme ho doma všichni rádi,” uvedla pro CNN Prima News zdrcená Trávníčková.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že tě vidím naposledy. Děkuji za všechno, Pavlíčku,” vzkázala pak do nebe na svém Instagramu Lucie Bílá, která ke svým slovům připojila i černobílou společnou fotku s oblíbeným ředitelem.

Osobnost divadla i politiky

Pavel Žur byl výrazný nejen ve své funkci ředitele jabloneckého divadla, ale také na poli politiky, ve které se angažoval od roku 1998 a působil v jabloneckém zastupitelstvu. Jeho skon tak okomentoval například i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je to nečekaná a smutná zpráva. S panem ředitelem jsme se znali a spolupracovali, čtyři roky byl krajským zastupitelem. Také pro kulturní život v Jablonci vykonal mnoho dobrého,” chválil Pavla Žuru.