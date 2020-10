Pavlína Lubojatzky je ve finále! Roman Staša vyjádřil, co na její postup říká!

Stále více televizních diváků nesouhlasí s rozhodnutím porotců Jiřího Punčocháře, Přemka Forejta a Radka Kašpárka. Na sociálních sítích se čím dál častěji objevují názory, že neoblíbená Pavlínka má u trojice porotců jisté výhody!

Vypadnutí Berkyho okomentovala například Ivka, která vypadla o týden dříve. Ta stejně jako většina vypadnutých kuchařů držela více palce Pavlovi, než Pavlínce!

"Tak jako je to trošku o nervy kvůli tomu, že můžete být sebelepší kuchař, ale jakmile se dostanete do duelu s Pavlínou, je vám to docela k ničemu. Což mě mrzí, ale já mám alespoň svědomí čisté, soutěž by měla být v první řadě o vaření a já se to tak snažím brát a nevšímám si moc toho, co se děje kolem. Ale občas to skutečně zamrzí," šokoval Berky svým tvrzením. I on naznačil, že porota nevybírá evidentně podle kvality pokrmů, nýbrž dle jiných kritérií.

Brzy už se ukáže, kdo z finálové dvojice si nakonec letos odnese vytoužený titul, u diváků je ale už nyní jasným favoritem Roman. Tak se necháme překvapit, jak to celé dopadne.