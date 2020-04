ZPOVĚĎ Pavlíny z MasterChefa: V televizi se občas nepoznávám, jaká jsem v reálu?

„Viděla jsem se celá v obrovském zrcadle s krajkou na různých částech těla. Bílá navíc nic nezakryje, spíše naopak. Po cestě ze salonu při prohlížení fotek v šatech mi to nedalo. Sáhla jsem si do svědomí a řekla si, že buď teď, nebo nikdy. Buď to prostě tentokrát dokončím, nebo už se na to vykašlu jednou navždy a smířím se s životem v těle, ve kterém nejsem šťastná,“ říká. Jak to dopadlo, je zřejmé. Pavlíně postavu závidí snad každá žena.

Asi právě to, že se drží zuby nehty svých cílů, je pro některé diváky mírně dráždivé. Nutno však podotknout, že před kamerou je člověk v psychickém vypětí. „Možná vypadám tvrdě, sebevědomě a že jdu přes mrtvoly. Ve skutečnosti jsem jen oddělila soutěž a reálný život. V soutěži chci uspět, proto se orientuju na výsledek. Určitě jsem v soutěži ta, která o hře přemýšlí, ostatně přemýšlí se v každé hře či sportu, jak to udělat, aby se člověk dostal co nejdál a nejlépe vyhrál. Vždy ale v rámci fair play,“ podotýká Pavlína.