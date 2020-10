Pavlína Lubojatzky soutěž Masterchef zase neopustila: Nenávist diváků sílí!

„Lidé mě tam nazývají různými jmény. Dlouho jsem si s manželem myslela, že to zvládneme. Těch zpráv, reakcí a komentářů bylo ale v jednu chvíli několik tisíc denně. Už jsem nebyla schopna to číst. Našli jsme si v ten moment člověka, který nám to filtruje, aby se k nám dostávalo jen to hezké. Jinak by se to nedalo zvládnout. Tu soutěž jsem brala hrozně vážně. Nikdo si neumí představit, jak sám funguje a vypadá, když je pod tak obrovským tlakem. Byla to má úplně jiná tónina, kterou jsem sama nepoznávala," obhajuje se Pavlína a vysvětluje výše zmíněnému webu svůj pohled na věc.

Postup v Masterchefovi ovšem rozhoduje porota a ta rozhodla, že soutěž opustila Chilli. Diváci ale doslova zuří!

"Ať už jde do pr*ele, vždyť už stejně řekla, že chce domů." "Proč tam zase zůstala?" "Ufňukaný skřet opět postoupil. Umpalumpa si vše vybrečí. Rozmazlenec, drží se tam jako klíště!!!," předhání se opět diváci na Instagramu v negativních komentářích!

Pracovitá Pavlína zkrátka fanouškům soutěže k srdci nepřirostla a ať bude dělat cokoliv, favoritka z ní už nejspíš nebude… Nebyla by ovšem první outsider, kdo se dostal daleko, tak se necháme překvapit, kam to nakonec dotáhne!