Pavlína z Masterchefa: Proti šikaně bojuje po svém, navštívila odborníka!

Pavlína Lubojatzky trpí jedním problémem a tím je ráčkování! Kuchařka zřejmě v dětství nedocházela na logopedii a vada řeči jí zůstala až do dospělosti.

Divákům ale tento drobný defekt na Pavlínce velmi překáží a často se jí za to posmívají a to leckdy skutečně nevybíravým způsobem!

"Co třeba si zajít na logopedii? Takhle špatně nemluví ani osmileté děti, ostuda, to R a L je příšerné," navážejí se do kuchařky sledující na Instagramu. Na útoky zareagovala tak, že skutečně začala svůj problém z dětství řešit s odborníky!