Masterchef a nenáviděná Pavlína Lubojatzky: Její pracovní diář praská ve švech!

"Byl to takový náš cíl s manželem. Už předtím jsme totiž osm měsíců měli společný food blog. A věděli jsme, jak těžké je prorazit na trh, získat více sledujících a následně i spolupráce. Aby byla možnost vydat kuchařku a někdo se o tom vůbec dozvěděl a podobně. Do MasterChefa jsem šla s tím, abych se zviditelnila. Povedlo se to. Živíme se tím, co milujeme a dostáváme za to zaplaceno," pochlubila se Pavlína nedávno v rozhovoru pro Idnes.cz

Popularitu, ač spíše negativní, dokázala Pavlína velmi dobře využít, a dnes má každý den i několik pracovních setkání!

"Každý týden mám minimálně sedm obchodních schůzek," tvrdí sebevědomě! Něco nám říká, že o téhle malé kuchařce ještě uslyšíme…