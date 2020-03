Pavlína z MasterChefa diváky rozpaluje doběla: Drsná odpověď všem kritikům!

Pavlína je pětadvacetiletá účastnice soutěže MasterChef. Charakterizuje ji to, že je velmi ambiciózní. Sem tam si na obrazovce fňukne a diváky u televizí to pobuřuje. Dávají to najevo svými komentáře, které by Pavlína číst asi neměla.

„Ta Pavlína je tak nesympatická, ale tak strašně moc nesympatická, že jsem měl chuť při každém jejím nepovedeném "R" vší silou kopnout do televize a vylít na ni svůj horký černý čaj s příchutí máty a bylinek. Už dlouho, dlouho jsem se tak nenaštval,“ napsal jeden z diváků na Instagram.