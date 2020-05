Z ošklivého káčátka kráskou: Pavlína z MasterChefa a její cesta za lepším já

„Pokaždé jsem si říkala, že je to ještě dobré. Nebo spíš že to ještě není tak špatné. Když mě Martin požádal o ruku, šla jsem si zkoušet svatební šaty a tehdy praskla moje bublina. Viděla jsem se celá v obrovském zrcadle s krajkou na různých částech těla,“ popisuje, jak se cítila.

„Bílá navíc nic nezakryje, spíše naopak. Po cestě ze salonu při prohlížení fotek v šatech mi to nedalo. Sáhla jsem si do svědomí a řekla si, že buď teď, nebo nikdy. Buď to prostě tentokrát dokončím, nebo už se na to vykašlu jednou navždy a smířím se s životem v těle, ve kterém nejsem šťastná,“ dodala.