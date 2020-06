Vyhraje MasterChefa Pavlína? Tato fakta naznačují, že ano!

Je záhadou, proč vzbuzuje tolik emocí. A proč tolik negativních. Prvním důvodem by mohlo být, že Pavlína je žena a ještě k tomu ambiciózní žena, a to se nenosí. S chutí navíc do kamery řekne, co si myslí a je jí jedno, co na to ostatní.

Kromě toho, že je prostořeká, tak také nejde daleko pro ostré slovo. Občas prostě mluví jako dlaždič. I to je divákům proti srsti. „Pavlína bude MasterChef, ať sežeru vlastní klobouk. To je samé Přémo, Honzíku, Ráďo, to by v tom byl čert, aby ne. Dostává prostor, o jakém se jiným ani nezdá,“ je si jistá jedna z divaček, který svůj názor napsala na sociální síť.