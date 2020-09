Pavlína Lubojatzky Masterchef nikdy neopustí? Diváci zase zuří!

Poslední díl Masterchefa byl pro soutěžící velmi emotivní, do studia je totiž přišli podpořit rodinný příslušníci. Slzy neudržel dokonce ani hvězdný porotce Přemek Forejt, když měl za úkol přivést dcery kuchaře Pepy! "Já už to nechci dělat, já to fakt nedávám. Fakt bulím. Ty vole, ty jsi tam nebyl s nimi," přiznal dojetí ubrečený Forejt.

Své dcery nečekal ani sám Pepa, který též musel držet emoce na uzdě! "Nečekal jsem holky. Čekal jsem, že třeba dorazí máma, nebo manželka. Doufal jsem, že mě toho ušetří, ale jsem moc rád, že jsou tu," prozradil své pocity.

Nejvíce výrazná soutěžící Pavlína, která doslova dělí národ na dva tábory, měla jako pomocnou ruku svého tatínka, jeho přítomnost jí však štěstí nepřinesla. Pája předvedla nejslabší výkon ze všech, a měla na konci dne Masterchefa opustit, znovu se scénář nečekaně otočil!