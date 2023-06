Pořízková se stárnutí nebojí: Své šediny hrdě vystavuje a brzy míří do Čech

Zdroj: Profimedia

Pavlína Pořízková patří mezi ženy, které umí stárnout s grácií, a to i bez pomoci plastických chirurgů a estetické medicíny. Topmodelka se za svůj věk nestydí a neskrývá ani přibývající šediny. Místo toho je naopak kráska nechala ještě podtrhnout u svého kadeřníka.

Rodačka z Prostějova Pavlína Pořízková se jako modelka proslavila nejen u nás, ale hlavně v Americe. Za velikou louží se pak i vdala za rockera Rica Ocaska, s nímž byla téměř třicet let a zplodila s ním dva syny.

Krátce před hudebníkovou smrtí se Pořízková s manželem rozešla a prošla si drsným rozvodovým řízením a následnými soudy o dědictví. Těžké životní období má kráska za sebou a dnes si užívá opět života a to i s šedinami a vrásky.

O v showbyznysu oblíbeném botoxu nechce Pavlína ani slyšet a dokonce si ani nebarví vlasy. Kvůli cestě do České republiky, kam míří představit fanouškům svou novou knihu, se ale rozhodla navštívit kadeřníka. Žádné zakrývání stříbrných pramenů se ale nekonalo, naopak si nechala Pořízková přidělat melíry, které skvěle podtrhly její přirozený vzhled. "Chystám se na turné po své rodné zemi, Čechách, na křest své knihy, a tak musím, no, nemusím, ale CHCI vypadat co nejlépe," okomentovala video ze salónu, pod kterým ji zahrnuli fanoušci i kolegové z branže lichotkami.

"Důvěryhodné barvení je podceňované potěšení. Vypadáš úžasně," zareagovala plus size modelka Tara Lynnová. Vypadáte úžasně," shodují se sledující v komentářích.

Pavlína Pořízková se v roce 1983 ve svých sedmnácti letech stala nejmladší modelkou na obálce plavkové edice Sports Illustrated. Později se objevila na obálce Playboye a časopis Harper’s Bazaar ji v roce 1992 zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa.

Zahrála si například ve filmech Anna, Její alibi nebo Arizona Dream, účinkovala v televizním pořadu Když hvězdy tančí, působila jako porotkyně v reality show America’s Next Top Model a napsala autobiografický román Léto modelky a knihu Bez filtru.

Pavlína Pořízková vypadá před šedesátkou naprosto báječně