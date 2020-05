Pavlína z Masterchefa zpytuje svědomí: Spoustu věcí mi došlo, jsem šprt!

Pavlínka Lubojatzky přiznala, že nejvíce jí zpětně vadí, jak často před kamerou používala vulgarismy! Prý ji to samotnou překvapilo!

"Je potřeba rozdělit Páju v soutěži a Páju, která se na to pak dívá doma na gauči. Když jsem byla v zápalu vaření, nejspíš mi to tolik nedocházelo. Teď se na to ale dívám doma a říkám si, panebože už nic neříkej sprostýho, vždyť to je naprosto příšerný," tvrdí Pavlína, které prý Masterchef nastavil velké zrcadlo do duše! "Jsem šprt, přiznávám. Chápu, že to může lidem vadit!"

Lubojatzky navíc dodává, že pokud někdo v její kuchařské umění nevěří, na jejím Instagramu jsou dostupné recepty a lidé si sami mohou ověřit, zda nějaký kuchařský talent má, či nikoliv. "Můžou také zajít na moji bagetu a posoudit, zda umím vařit, nebo ne," uzavřela Pavlína.