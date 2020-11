Hroutí se z kritiky? Jednoho dne budu ležet rakvi, říká Pavlínka z MasterChefa

„Dneska jsem poprvé pocítila obrovskou vděčnost za to, jak moc se v poslední době můj život změnil. Dosud to byla spíš lítost nebo hněv a možná cokoliv mezitím,“ popisovala svoje pocity na Instagramu a podělila se o tom, jak ji posunul MasterChef.

„Z MasterChefa mám tolik zážitků, co bych jinak nezažila za celý život. A pokud vám jednou budu vyprávět o tom, co všechno se nám stalo po začátku odvysílání, myslím, že nebude ani jeden člověk, co by nekroutil nad tím vším hlavou,“ napsala Pavlína v dobrém rozmaru.