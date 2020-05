Naštvaný Habera si nebere servítky: Otevřeně řekl, co si myslí o SuperStar

Přesto si neumí představit, že by se letošního ročníku neúčastnil. Málem se tak však stalo. Kvůli pandemii koronaviru museli být všichni v karanténě. Tu Habera trávil ve svém domě na Floridě. Dostat se do Čech bylo však téměř nemožné, jelikož většina leteckých spojů byla zrušena.

Habera nakonec sehnal let do Frankfurtu, kam pro něj přiletělo soukromé letadlo. Když letadlo dosedlo v Čechách, muselo se mu ulevit. I když sem tam show kritizuje, má k ní vztah a neodpustil by si, kdyby se nemohl dostavit.