Konflikt při prvním setkání: Bebarová Maršálka vyhodila ze šatny

„Byl to pro mě úplný opak toho, co já žiju. Vždycky jsem se sladkému, bílé mouce a máslu vyhýbala. Říkala jsem si tedy, že se při natáčení budu na sladkosti jenom dívat a v duchu si říkat, že je to všechno velmi nezdravé,“ řekla Bebarová, co měla v plánu.

To ale nevyšlo. „Nakonec to ale dopadlo všechno jinak. Společně jsme ochutnávali, ujížděli jsme na cukru všichni a bylo to nesmírně krásné,“ tvrdí.