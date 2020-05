Pravda o Mandrage: Bolan se chystá vydat knížku. Co práskne o Víťovi?

„Tvé rozhodnutí podle mého názoru není šťastné. Měj na paměti přísloví Co se doma uvaří, to se doma sní. Pokud ti to kluci schválí, o. k., pokud ne, nějaká hov*a nemám v plánu číst,“ dodal. Fanouškovská základna Mandrage je ale dostatečně velká, takže Bolanovi podpora nechybí.

„Pepa nikde nepíše, že je to kniha o Mandrage. Je to autobiografie o něm. To, že tam Mandrage asi nějak budou je přirozené, však je to 15 let jeho života! Je mi zle z toho, jak to všichni odsuzujete a přesně víte, co tam bude, když neexistuje ještě ani čárka,“ hájí ho účastník diskuze.