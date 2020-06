Pravda o konci Mandrage: Pepa Bolan nestojí za vyjádřením kapely

„Tuto knihu jsem začal sepisovat už před 5 lety, ale nebyl čas se tomu zásadně věnovat, takže jsem to odsunul na neurčito, ale pokud se nestane nic zásadního, mohu tuto informaci prohlásit za oficiální. Kniha bude,“ říká rozhodně Bolan.

„Za 30 let hudebního snažení a 15 let s Mandrage mám zážitků, než kdokoli za 3 životy, takže se rozhodně můžete těšit na poutavé čtení. Tato kniha bude i poděkováním všem fans a lidem, kteří do mého života vstoupili a udělali ho živočišnějším,“ zakončuje svoji promluvu.