Pepa Vojtek není jen drsný rocker: Vyžívá se v zálibě pro důchodce

Zdroj: Profimedia

Ne každý by mu to hádal, ale Pepa Vojtek, frontman kapely Kabát a muzikálový pěvec, je mužem mnoha řemesel. Nejen, že spolu s parťáky vyprodává představení a koncerty, ale je i velice schopným domácím kutilem, který se neštítí žádné práce. Jeho největší „mimopracovní“ láskou, samozřejmě kromě početné rodiny, je i tvorba zemědělská, tedy především se cítí být zdatným zahradníkem.

„Tak to je fakt. Vůbec by mě netěšilo, kdyby náš domácí záhumek nějak chřadl a byl zaplevelen vším možným i nemožným, a tak ve volných chvílích přikládám ruku k dílu. Zrovna včera jsem třeba sekal a podobné zvelebovací činnosti mne provází průběžně. Ovšem nejsem na to sám. Do zvelebování se, a musím říci, že docela s chutí, zapojují i všichni ostatní členové našeho rodinného klanu, takže bereme to jako aktivní odpočinek a zvelebujeme a zvelebujeme,“ se smíchem vysvětlil Pepa, kterého jsme zastihli coby kmotra v klubu Tresor, kam byl pozván coby kmotr nového singlu a klipu kolegy pěvce Ladislava Korbela.

Když to tedy shrneme, tak jste nejen skvělý a zdatný rocker, ale i zahradník. O činnosti na rodinném záhumenku jsme hovořili, ale co zpěv a muzicírování s Kabáty?

„To je samozřejmě ta pracovně, oddychově, parádní činnost, která se momentálně konečně naplno rozjíždí. Strašně moc se těším na druhý červen, kdy nastoupíme na letišti v Letňanech coby předskokani kapely Mötley Crüe and Def Leppard na festivalu Prague Rocks. To jsou pro mne velikánské muzikantské legendy a rád bych se s nimi vyfotil a udělal si tak hezkou vzpomínkovou památku. Tu fotku prostě musím mít a udělám pro to všechno možné i nemožné,“ opět s úsměvem řekl Vojtek.

Dobrá, dobrá, festival ovšem skončí a co dál? Nemíníte přeci jen složit ruce do klína, odložit hudební nástroje a přestat prozpěvovat. Vaše početná skupina fanoušků je zvyklá na „kabátovou“ aktivitu a kvanta vystoupení.

„No tak to v žádném případě. Jedeme jako vždy naplno. Po tomhle parádním rozjezdu vyrážíme na klasické festivalové akce, zavítáme s kapelou třeba na Slovensko, nebudeme chybět na akci Hrady.cz atd. atd. Teď z hlavy a bez deníčku vám nedokážu všechno představit, ale je toho jako vždy docela dost a diáře máme plné nejrůznějších dalších akcí. Ono prozpěvovat si doma při sekání trávy nebo likvidaci plevele je sice docela fajn, ovšem hrábnout do strun a vybouřit se na koncertech je jiná káva, kterou si rádi a s chutí dopřáváme,“ informoval frontman Kabátu.