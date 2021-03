První měsíc Perseverance na Marsu: Vše probíhá hladce, vozítko čeká další úkol

Mise, které předcházely dlouhé přípravy, se vyvíjí přesně podle představ. Od doby, kdy na Marsu přistálo vozítko Perseverance, testovali vědci funkčnost jeho nástrojů. A dle nejnovějších zpráv neutrpěl stroj během přistání žádné škody, vše totiž funguje, jak má. Zanedlouho tak Perseverance čeká důležitý úkol, který lidstvu poskytne zcela nový pohled na vzdálenou planetu.

Když v červenci roku 2020 vyslala NASA raketu Atlas V, která měla na Mars dopravit robotické vozítko Perseverance, všichni netrpělivě vyčkávali, zda se akce povede. O to větší radost následovala v únoru 2021. Vozítko totiž na rudé planetě bez větších problémů přistálo. A tak započala mise, jejímž cílem je shromažďování vzorků a údajů o klimatu a geologii Marsu, ale také hledání známek možného minulého života.

Vše jde jako po drátkách

První měsíc pobytu vozítka na Marsu věnovali vědci zkoumání jeho nástrojů a několika subsystémů. Perseverance v mnoha ohledech testovali, aby zjistili, zda při přistání nedošlo k poškození jistých částí vozítka. Podle všeho je ale všechno v naprostém pořádku. „zatím jde všechno až přehnaně dobře,” nechal se podle webu Space slyšet vědec z NASA Ken Farley. „Nezaznamenali jsme žádné větší technické problémy,” dodal ještě.

Velký úkol

Hned poté, co budou dokončeny všechny testy, čeká Perseverance další mise. Společně s vozítkem totiž na Mars doletěla i malá helikoptéra. Nese jméno Ingenuity. Jakmile najdou vědci místo vhodné pro její vzlet, vypustí ji do prostoru. A pokud se vše vydaří, půjde o vůbec první let rotorového letadla mimo planetu Zemi. Znamenalo by to pro lidstvo obrovský úspěch, díky kterému by mohly být v budoucnosti na rudou planetu vyslány i další letouny. Úkolem malé helikoptéry bude, stejně jako v případě vozítka, sbírání nejrůznějších informací o vzdálené planetě.

Vzlet letounu bude zaznamenána na kamery Perseverance. „Bude to velmi vzrušující a moc se těšíme na tento historický moment,” řekl ještě Ken Farley. Začátek operace je stanoven na jaro letošního roku. Hned po ní se Perseverance pustí do své vlastní práce na dně kráteru Jezero.

Vozítko bude postupně projíždět 35 kilometrů terénu, přičemž bude v průběhu cesty sbírat zeminu a kamení, které následně podrobně přezkoumá a výsledky pošle na Zem. Celá operace potrvá jeden rok na Marzu, tedy 687 pozemských dní. Návrat vozítka zpátky na zem se pak odhaduje na začátek roku 2031.