Očkování dobrovolníků v rámci klinické studie: Nový ministr promluvil o Sputniku

V pořadí již čtvrtým ministrem zdravotnictví za pandemický rok se stal po Janu Blatém Petr Arenberger. Ten uvedl, že chce zlepšit komunikaci i dostupnost monoklonálních protilátek na léčbu covidu-19. Za to byl hojně kritizován jeho předchůdce Blatný, který na rozdíl od nového ministra, nebyl příznivcem ruské vakcíny Sputnik V.

Spekuluje se, že za odvoláním Blatného je jeho odpor k ruské vakcíně Sputnik V. Jedná se o látku, která není registrovaná Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Prezident Miloš Zeman Blatného za jeho postoj káral i při jmenování Arenbergera.

Arenberger se ke Sputniku V staví jinak. Připouští, že by se jí mohlo za určitých podmínek očkovat, byť není schválená. Tvrdí, že zhruba čtvrtina lidí v Česku o vakcínu stojí.

„Já si myslím, že hlavní je dostat sem schválené vakcíny. Na druhou stranu, když bude nějaká příležitost v horizontu klinického zkoušení léku, tedy standardní postup, který je respektován evropskými úřady, tak je to možné,“ řekl nový ministr.

Sputnik by byl dobrovolníkům aplikován po písemném souhlasu

Lidé, jenž by vakcínu chtěli, by byli součástí klinické studie, kdy by se očkovací látka testovala na dobrovolnících s jejich písemným souhlasem. Od Státního ústavu pro kontrolu léčiv si vyžádal dostupné dokumenty.

Premiér Andrej Babiš znovu uvedl, že vakcína nebude podávána, dokud Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) nebude schválená.

Petr Arenberger, který byl dosud ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, stanul v čele ministerstva zdravotnictví ve středu. Arenberger je odborníkem v oblasti dermatovenerologie, jenž se zaobírá kožními a pohlavními chorobami.

Dermatovenerologickou kliniku vede 20 let

Dermatovenerologickou kliniku v nemocnici, ve které se stal v roce 2019 ředitelem, vede dvacet let.

Na klinice založil Centrum zdravé vlasy a také se podílel na akci Stan proti melanomu, kde si lidé mohou nechat zdarma zkontrolovat kožní znaménka.

Před rokem 1989 byl členem komunistické strany. Před nástupem na post ministra se nijak politicky neangažoval. V roce 2018 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou členem Rady Českého rozhlasu. Této funkce se však vzhledem k ministrování bude muset vzdát.