Jste jako v sudu, když se topíte: Petr Čtvrtníček popsal, jak ho potrápil covid

Petr Čtvrtníček si zároveň myslí, že mohl mít koronavirus již dříve, ale kvůli nachlazení a vypětí se u něj nemoc naplno rozvinula. Nakonec si po naměření horečky 39,7 a zimnici zavolal sanitku. „Přijeli ti kosmonauti a odvezli mě na plicní do Motola. Tam jsem si to odležel na kapačce. Ulevilo se mi tedy ohromně. Byl jsem tam asi týden, nevím, z hlavy vám to neřeknu. Taky ten čas člověk nevnímá. Nebylo mi vůbec dobře, ale když si vezmete, kolik lidí je na umělé ventilaci, ve spánku, kteří mají další neduhy, které se tímhle jenom prohlubují, tak já jsem vlastně tam přišel jako celkem zdravý člověk, akorát jsem nemohl pořádně dýchat. Měl jsem blbou saturaci krve kyslíkem, všude se psalo, že jsem bojoval o život. Boj o život vypadá jinak,” dodal ještě.

Herec zároveň lidem vzkázal, aby dodržovali nařízení. „Já jako starý srandista a rebel teď tady jako Zdeněk Svěrák říkám lidem, aby byli zodpovědní,” prohlásil pro Český rozhlas. „Tady byla strašná spousta lidí, kteří respektovali nařízení, ne jako teď, kdy říkají: Já to nosit nebudu, všecko je to fáma, budu to bojkotovat a hurá my jsme revolucionáři, kteří to nosit nebudou! Mně na to umřel kamarád, který měl nemocné srdce, ale byl to čistý, ostrý covid, měl to v té nejhorší podobě. Takže jsem věděl, že to není vůbec žádná legrace. Už v té první vlně jsme to tak nějak respektovali,” řekl Čtvrtníček k přístupu některých jedinců k nemoci.