Petr Janda má nové tetování. Připomíná mu zesnulého syna!

„Moc bych si přál ještě jedno dítě, holky už jsou samostatnější a já bych chtěl zažít mít ještě jedno miminko. Žena by si přála klidně dvě. Bohužel musel zvítězit rozum a řekli jsme si, že by to kvůli mému věku nebylo správné,“ řekl zpěvák pro Expres.

„Ale i tak jsme spokojeni. Máme skvělou rodinu, já jsem za holky rád. Dokonce začaly obě hrát na piano, ale asi bych si nepřál, aby dělaly v showbyznysu, naše práce je pořádná řehole,“ pokračoval.