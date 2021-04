Jediný přeživší tragédie, v níž zemřel i Kellner: Stav Horvátha se lepší!

Před několika dny zasáhla Českou republiku smutná zpráva. Miliardář Petr Kellner se totiž stal jednou z obětí pádu vrtulníku na Aljašce. Nehoda si celkem vyžádala šest životů, jediným přeživším je český snowboardista David Horváth, jehož výpověď může být pro vyšetřování neštěstí klíčová. Jeho stav však zatím komunikaci s úřady neumožňuje…

Měl to být skvělý výlet na vrchol ledovce, z jehož vrcholu chtěli sportovní nadšenci sjíždět panenský sníh. Takzvaného heliskiingu se toho dne účastnil mimo jiné i nejbohatší Čech Petr Kellner a snowboardista David Horváth. Pak se ale něco pokazilo. Vrtulník, kterým muži na ledovec cestovali, se totiž zřítil. Tragédie si vyžádala šest mrtvých. Jediným přeživším je Horváth. Zatím není zcela jasné, co přesně se onoho dne přihodilo. To by ovšem mohl osvětlit právě známý snowboardista. Jeden z vyšetřovatelů jeho výpověď označil dle webu stars24.cz dokonce za životně důležitou!

Jeho stav se lepší

David Horváth byl po nehodě převezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče. Utrpěl několik zlomenin a v důsledku dlouhého čekání na pomoc se u něj objevily i omrzliny. První zprávy hovořily o tom, že je jeho stav sice vážný, avšak stabilizovaný. Nebylo to ovšem zdaleka poprvé, co se mu podařilo uniknout o vlásek smrti. „Měl taky několik osudových věcí, které se mu podařilo překonat. Prodělal strašné zdravotní problémy se zády, přežil velkou nehodu na motorce. Tohle bude asi ta nejdrsnější,” řekl webu iSport.cz bývalý šampion ve skikrosu Tomáš Kraus.

Již během minulého týdne lékaři dle webu stars24.cz sdělili, že se stav osmačtyřicetiletého Davida Horvátha zlepšuje, nadále však zůstává na jednotce intenzivní péče. Nyní se čeká, až se zotaví natolik, aby byl schopen vypovídat. Podle webu iDNES Horváth chce o nehodě mluvit.

První zpráva na začátku týdne?

Americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě by mohl začátkem příštího týdne zveřejnit první předběžnou zprávu o nehodě. Trosky vrtulníku byly převezeny do Anchorage, kde je zkoumá dvanáctičlenný tým vyšetřovatelů.

Šetření je v rukách Američanů. Česko totiž vlastní experty na Aljašku nevyšle. „Přestože na palubě vrtulníku byli občané České republiky, kteří při letecké nehodě utrpěli těžká a smrtelná zranění, s ohledem na situaci v místě letecké nehody a na epidemiologickou situaci v souvislosti s výskytem COVID u nás i ve světě, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod nevyužije (svého) práva (…) a nebude ani jmenovat specialistu k prohlídce místa letecké nehody a dalších úkonů, které již provedli vyšetřovatelé americké NTSB,” řekl dle webu iDNES ředitel českého ÚZPLN Pavel Štrůbl.

Podívejte se na záznamy Davida Horvátha ze sjíždějí svahů:

Zdroj: Youtube