Tajemný Petr Kellner: Bojoval s rakovinou a bál se, že mu unesou děti

Na veřejnosti bylo téměř nemožné na něj narazit, v médiích se o něm psali zřídkakdy. Český miliardář Petr Kellner, který na konci března tragicky zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce, si své soukromí přísně střežil. Možná za to mohl i jeden z jeho největších strachů…

Život Petra Kellnera zůstává i po jeho smrti pro všechny velkou neznámou. Miliardář uměl nejen skvěle obchodovat, možná ještě úspěšnější byl ve střežení svého soukromí. Ani o něm, ani o jeho rodině se toho tedy mnoho neví. S výjimkou jeho dcery Aničky, která je úspěšnou parkouristkou a jako jediná z rodiny má veřejný instagramový profil a několikrát rovněž poskytla rozhovory pro nejrůznější média. V těch se pochopitelně zaměřovala jen a pouze na svou kariéru.

Kolega a kamarád promluvil

Alespoň nějaký pohled do soukromí nejúspěšnějšího českého podnikatele vnesl František Dostálek, který stojí v čele dozorčí rady PPF Group v Nizozemsku a vede i její výbor pro audit. Ten se dle informací webu eXtra.cz s odkazem na Deník N s Kellnerem často scházel a mnohdy spolu nerozebírali jen pracovní záležitosti. „Byl to velmi inteligentní člověk. Byl jedním z mála lidí, kteří umění myslet dál. Rád snil a hrál si, to ho bavilo. Několikrát mi říkal, že lidé dávají do byznysu emoce. On je dokázal oddělit. Miloval svou rodinu, ve své kanceláři měl přes celou stěnu velké barevné fotky všech čtyř dětí a manželky” nechal se slyšet Dostálek.

Strach o rodinu a boj se zákeřnou nemocí

Vzhledem ke svému postavení měl Kellner o rodinu zcela oprávněný strach. Nejvíce měl ovšem obavy z toho, že někdo unese jedno z jeho dětí. „Pokud si vzpomínám, bylo to v době, kdy se v zahraničním tisku psalo o únosech dětí bohatých lidí. A on na svou rodinu byl skutečně fixovaný, byla to pro něj priorita číslo jedna. Bál se, že některé z jeho čtyř dětí unesou jenom proto, aby ho vydírali,” svěřil se ještě Dostálek, který zároveň dodal, že podle něj měly všechny Kellnerovy v určité době dokonce ochranku.

Co rovněž nikdo neví, je, že zesnulý nejbohatší Čech v jednu dobu bojoval s rakovinou. Možná i to bylo jednou z aspektů, které jej vedly k založení biotechnologické společnosti Sotio zaměřující se na léčbu nádorových onemocnění. „Myslím, že ho to změnilo. Ne dramaticky, ale změnilo. Rodiny a vztahů si začal vážit ještě víc než předtím. Tady chci poznamenat, že měl možnost nechat se operovat na nejprestižnější klinice kdekoliv na světě, ale rozhodl se pro operaci doma – českými doktory v ČR,” řekl Dostálek s tím, že pro něj bylo Kellnerovo rozhodnutí důkazem, že v něm české kořeny zkrátka byly.

