Sport, který stál Kellnera život: Heliskiing nabízí soukromí i nevšední zážitek

Adrenalinový sport, který si obyčejný člověk asi jen stěží dovolí. To je heliskiing. Aktivita, jež se stala osudnou českému miliardáři Petru Kellnerovi. V čem ale netradiční lyžování vlastně spočívá? Zájemce na něm láká soukromí, nevšední zážitek i panenská příroda.

O soukromém životě zesnulého miliardáře Petra Kellnera se toho moc nevědělo. Jednou z mála informací, která ale prosákla na povrch, byla jeho vášeň k zimním sportům. Ostatně na snowboardu se objevil i na jedné z výročních zpráv své společnosti PPF. Vzhledem k tomu, jak moc se vyhýbal fotografům a očím veřejnosti, vybíral si pro své zimní radovánky odlehlejší místa, kam se běžní smrtelníci asi jen stěží dostanou. Možná právě i proto se zamiloval do heliskiingu.

O co vlastně jde?

Heliskiing se ve své podstatě od klasického lyžování či jízdě na snowboardu nijak zásadně neliší. Rozdíl tvoří ale způsob, jakým se lyžaři na vrchol hory dostanou, a také terén, po kterém jezdí. Jak už přímo název sportu napovídá, sportovci jsou na start své cesty dopraveni helikoptérou namísto lanovky, která je u klasického lyžování naprosto běžná. Právě vrtulník umožňuje zimním nadšencům dostat se na místa, kam se ani jinak dopravit nelze. Jde tak zpravidla o odlehlé oblasti, daleko od dosahu lidí, jež nabízí naprosté soukromí a také zcela neposkvrněný sníh.

Spousta lidí se domnívá, že lyžaři při heliskiingu vyskakují přímo z helikoptéry, to je ale podle freeridera Robina Kalety zcela jinak. „Za to můžou adrenalinové filmy, možná James Bond. Ve skutečnosti vrtulník přiletí nahoru, tam sedne, lidé vystoupí, a když jsou všichni venku, pilot zamává a odlétá,” nechal se sportovec slyšet pro iSport.cz.

Nabízí jej jen pár zemí

Případní zájemci o takový způsob lyžování si však musí připravit nemalé peníze. Ve většině případů je totiž aktivita součástí většího ubytovacího balíčku v horských střediscích. Celková cena pobytu se pak dle Blesku pohybuje okolo 65 tisíc korun na osobu. Závisí však na mnoha dalších faktorech a nabízených službách. Někdy může tedy finální částka vyrůst na statisíce. Týdenní pobyt v luxusním resortu Tordrillo, ve kterém byl ubytovaný právě i Petr Kellner, startuje na zhruba 300 tisících korunách na osobu.

Heliskiing rovněž není možné provozovat všude. Spousta zemí jej totiž zakázala, neboť podle environmentalistů zvuk helikoptéry může rušit divoká zvířata, která se v oblastech vhodných pro lyžování pohybují. Například v Německu a ve Francii je tak tento druh sportu zakázán. V Evropě je povolen třeba ve Švédsku a Švýcarsku.

Pád helikoptéry je zcela výjimečný

Komplikace letounu jsou u heliskiingu paradoxně tou nejmenší obavou. Mnohem pravděpodobnější jsou pád laviny nebo nejrůznější úrazy, ke kterým může při jízdě po neprobádaném terénu dojít. „Za padesát let plus, co heliskiing existuje, vím o jediné nehodě vrtulníku, před třiceti lety v Jížní Americe,” řekl pro iSport.cz Kaleta.

Do historie heliskiingu se černým písmem ale zapíše také tragédie, ke které došlo v sobotu 27. března na Aljašce poblíž ledovce Knik. Právě tam totiž havarovala helikoptéra, na jejíž palubě se nacházel i český miliardář Petr Kellner. Ten v incidentu přišel společně s dalšími čtyřmi lidmi o život. Jediným přeživším katastrofy je český snowboardista David Horváth.

