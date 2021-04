Úřady řeší tragédii, v níž zemřel Kellner: Přežil pád letounu i někdo další?

Nad tragickou nehodou vrtulníku na Aljašce, při které přišel o život i český miliardář Petr Kellner, se stále vznáší mnoho otazníků. Na místo nehody se záchranáři dostali až šest hodin poté, co letoun přestal vysílat signál. Nabízí se proto zásadní otázka, zda by se nepodařilo zachránit život i jiných obětí, kdyby pomoc přišla dříve.

Mohlo být naživu více osob bezprostředně po pádu helikoptéry, ve které zemřel i nejbohatší Čech Petr Kellner? Na tuto otázku nyní hledají odpověď vyšetřovatelé tragické havárie, jejímž jediným přeživším je snowboardista David Horváth. Nejrůznější spekulace probouzí fakt, že mezi okamžikem, kdy letoun přestal vysílat satelitní trasovací signál, a upozorněním záchranářů na nezvěstný stroj uběhly dvě hodiny. Proč se tak stalo?

Mohli přežít i další?

Tým záchranářů se na místo nehody podle Blesku dostal až po zhruba asi šesti hodinách poté, co helikoptéra přestala vysílat signál. Tam našli jediného přeživšího tragédie, snowboardistu Davida Horvátha, který byl s omrzlinami a vážnými zraněními převezen do lékařského střediska Providence. Právě Horváthovo svědectví bude podle úřadů pro vyšetřování klíčové.

V samotném stroji bylo objevena čtyři těla. Pilot Zachary Russell se ve vrtulníku nenacházel. Jeho tělo totiž leželo mimo letoun. Momentálně není jasné, zda Russell nezemřel až poté, co se sám dostal z vrahu, nebo jeho tělo z helikoptéry vypadlo během toho, kdy se stroj klouzal zhruba 250 metrů po prudkém srázu.

Nechte nás zjistit detaily

Trosky vrtulníku zůstávají nadále v horách. Jejich vyzvednutí totiž komplikuje špatné počasí a členitý terén. Právě ty by ale mohly významně napomoci v odhalení toho, co se v sobotu poblíž ledovce Knik stalo. Stěžejní může být také prozkoumání záznamových zařízení vrtulníku. Vyšetřovatelé doufají, že se úklidovou operaci trosek podaří provést do konce týdne.

„Budeme to zkoumat. Do té doby, než budeme skutečně mluvit s přeživším a s ohledávajícím lékařem, prostě nevím,” nechal se podle Blesku slyšet Clint Johnson, šéf aljašské pobočky Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě, který zároveň apeloval na všechny, aby se snažili předejít spekulacím. „Nechte nás zjistit detaily. Zatím jsme odhalili jenom zlomek,” dodal.

Při sobotním neštěstí zemřelo celkem pět z šesti lidí na palubě letounu. Kromě nejbohatšího Čecha Petra Kellnera přišel i život také padesátiletý Benjamin Larochaix, dvaapadesátiletý Gregory Harms, 33letý pilot Zachary Russell a 38letý Sean McManamy.

Zdroj: Youtube