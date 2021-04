Spekulace a domněnky: Život Petra Kellnera byl pro veřejnost tajemstvím

Byl nejbohatším Čechem a jeho jméno zná každý. Podnikatel Petr Kellner budil údiv i zájem. Na veřejnosti se však prakticky neobjevoval a jeho soukromí život tak nadále zůstává ukryt pod rouškou tajemství. Kdo vlastně byl Petr Kellner a jak se dostal do první stovky nejbohatších lidí světa?

Českou republiku i světový trh zasáhla smutná zpráva. Známý podnikatel a finančník Petr Kellner se totiž 27. března stal jednou z pěti obětí pádu vrtulníku na Aljašce. Bylo mu 56 let. Jeho úmrtí bude mít zcela jistě dopad nejen na českou ekonomiku, ale také na politické vztahy. Petr Kellner byl jednou z nejvýznamnějších českých osobností, o jejímž životě se toho ale vlastně moc nevědělo. Své soukromí si přísně střežil, na veřejnosti se objevoval zcela výjimečně a úspěšně se vyhýbal i nejrůznějším kauzám.

Obchodník každým coulem

Petr Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a finanční trh ho vždy zajímal. Do světa obchodu se připojil již v roce 1990, kdy pracoval pro firmu Impromat Milana Maděryče, která do tehdejšího Československa dovážela kopírky. Už tehdy začal spřádat plán na založení investiční skupiny PPF. Dle Seznam Zpráv totiž pochopil příležitost, kterou nabízela kupónová privatizace. A tak společně s Milanem Maděryčem a Milanem Winklerem investiční skupinu založil. Společnosti se již od začátku velmi dařilo. Dle webu eurozprávy.cz za to mohlo hlavně charisma Kellnera a také fakt, že jako jediný věděl, jak má fungovat investiční společnost.

Jak už to ale bývá, okolo jeho nevídaného úspěchu se točila také spousta spekulací. V těch se hovořilo hlavně o tom, že byly výdělky skupiny PPF značně závislé na nadstandardních vztazích s některými politiky. O tom se koneckonců mluvilo hojně i v posledních letech v souvislosti s angažmá PPF v Číně, kdy Kellner, případně někdo z jeho nejbližších spolupracovníků, mnohdy doprovázeli prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvách Číny.

Nejde však jen o skupinu PPF, kde Kellner působil. S manželkou Renátou se od roku 2002 věnovali prostřednictvím Nadace Educa (později The Kellner Family Foundation) podpoře vzdělanosti sociálně znevýhodněných dětí. Provozovali rovněž soukromé gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy.

Soukromí život opředen tajemstvím

Petr Kellner byl obrovskou osobností, která zajímala mnoho lidí. Podnikatel však své soukromí i soukromí své rodiny přísně střežil. Ve veřejně dostupných zdrojích neexistuje jediná fotografie jeho rodiny, snímků samotného Kellnera lze dohledat jen pár. Objektivu kamery se jako jediná nebojí jeho dcera Anička, která se několik let úspěšně věnuje závodění v parkurovém skákání. Ta jezdí na špičkovém koni, o nějž měla zájem i dcera amerického miliardáře a zakladatele firmy Microsoft Billa Gatese. Kellner koně tehdy dle webu eurozprávy.cz koupil za čtvrt miliardy korun.

Dle dostupných informací byl Kellner podruhé ženatý a měl celkem čtyři děti. Další informace o jeho rodině jsou prakticky neznámé. Velkou pozornost přitahoval také Kellnerův majetek. V Česku i ve světě vlastnil několik nemovitostí, se kterými i obchodoval. Čemu se kromě obchodu podnikatel rád věnoval, je rovněž tajemstvím. V souvislosti s jeho úmrtím však vyšlo najevo, že mezi jeho koníčky patřil tzv. heliskiing, což je aktivita, během které se lyžaři setkávají se sjezdovkou výskokem z vrtulníku. Právě tento sport se mu ovšem stal osudným. V sobotu 27. března se totiž společně s dalšími pěti lidmi vydal v americké Aljašce vrtulníkem na ledovec, na kterém měl lyžovat. Letoun se však dostal do potíží a z dosud neznámého důvodu narazil do hory. Tragická nehoda měla jednoho přeživšího – českého snowboardistu a fotografa Davida Horvátha.

Zdroj: Youtube