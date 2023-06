Největší trapasy Petra Koláře: Pytlík s bílým práškem i ruka v ženském klíně

Zdroj: Profimedia

Bohémský rocker se nikdy nebál žít naplno a byly roky, kdy plnily jeho skandály bulvární plátky pravidelně. Nezapomenutelná je jeho oslava narozenin kolegy, kdy mu vypadl z kapsy pytlík s bílým práškem a on vůbec nevěděl, jak se k němu dostal nebo opilecké obtěžování žen na večírku.

Petr Kolář je rebelem tělem i duší. O veřejné pozdvižení se tak postaral dokonce několikrát. Není to tak dávno, co rád vymetal večírky a alkohol i jiné podpůrné látky mu nebyly cizí. Kvůli nim se ale zpěvákovi několika hitů staly dost velké trapasy, kterými se bavil celý národ.

A kdybyste si mysleli, že bude Kolář zpytovat svědomí nebo se snad dokonce stydět, mýlíte se. K jeho životu to prostě patří.

„Kdybych se styděl za své chování, tak by to nebylo fér. Vždycky jsem se choval stejně. Od čtrnácti let dělám bigbeat a to není klišé, že bych se hlásil najednou k bigbeatu. Já měl vždycky bigbeat rád a mám rád po dobré práci dobrou zábavu. Teď je jen někdy ta zábava vidět, že mě média vyfotí, ale to k tomu patří. A že bych se nějak schovával? To ne,“ prozradil pro idnes.cz po jedné z kauz, která otřásla roku 2015 českým showbyznysem.

Zpěvák se za své eskapády nestydí, k jeho životu prý patří

Na narozeninách kolegy Milana Drobného se totiž opil tak, že nebyl schopen chodit. Nakonec se spolu se svým doprovodem skácel ze schodů a přitom ohodil zeď drinkem, který držel v ruce. Jenže v té ruce nedržel jen panáka, ale i sáček s bílým práškem, který připomínal známou drogu. Bulvární fotografové tenkrát vše nafotili a zpěvákovi hned druhý den naservírovali v podobě titulních stránek.

"Sám nevím, jak se ke mně ty drogy dostaly. Nejspíš to tam někde běhalo mezi lidmi. Ani nevím, co to bylo," dušoval se tenkrát zpěvák Blesku.

Nikdo mu ale nevěřil, a on to, že má kladný vztah k alkoholu a neumí se ovládat, potvrdil o pár dní později, kdy se opět opil do němoty na vzpomínkovém večeru za Petra Muka. Navíc se mu zachtělo ženské náruče, neváhal tedy strčit jedné z fanynek a béčkové herečce Nadě Vinecké ruku do kalhotek a jazyk do pusy. To mu ale nestačilo, tak svým jazykovým tornádem oblažil ještě několik dalších účastnic akce.

Neumí být věrný, ženy ho nakonec vždy opustí

Tento incident byl posledním hřebíčkem do rakve pro jeho manželství s tanečnicí a choreografkou Zuzanou Krištofovou, s níž má i dva syny. Zpěvák se ji ještě snažil obměkčit písní, ve které se kál a prosil o odpuštění, ale marně.

Nakonec začal žít s milenkou Lenkou Chlupáčovou, se kterou mu to ale také nevydrželo. Loni v zimě se po jeho boku objevovala sympatická bruneta Markéta, ale ta už ve hře rovněž není. Zpěvák je prý nyní single a čeká na tu pravou.