Kolečko si Vignerovou po svatbě předchází: Luxusní dovolené neberou konce

Zdroj: Profimedia

Petr Kolečko a Aneta Vignerová od jejich tajné veselky doslova objíždí celou planetu. Dvojice za poslední týdny jezdí z jedné dovolené na další, a tím jejich cestovatelské plány zdaleka nekončí.

Aneta Vignerová si v půlce března vzala svého partnera Petra Kolečka a nyní si hrdličky naplno užívají svůj zkouškami prověřený vztah. Záletný scenárista se dlouho nemohl rozhodnout mezi svou milenkou, herečkou Denisou Nesvačilovou, a matkou svého syna Jiřína, nakonec ale souboj o jeho srdce vyhrála právě dlouhonohá brunetka.

Po veselce se dvojice rozhodla nejspíš upevnit svou lásku a plní si cestovatelské sny. Na svatební cestu vzal Kolečko Vignerovou do Belgie. Město Bruggy ovšem nebyly zdaleka posledním výletem manželů.

O měsíc později se rodinka vypravila do Londýna. Tam řádili například v zábavním parku, což si užil hlavně jejich syn Jiřík.

Cesta do Ameriky

Po květnové návštěvě Londýna Petr Kolečko a Aneta Vignerová odletěli na řečký ostrov Kos. Manželé zde měli i s jejich synkem pobyt all inlusive a dle slov modelky to byla skvělá lokace k odpočinku.

"Hotel Akti Palace na Kosu doporučuji všem, kdo hledá relax, klid a kvalitní all inclusive. Dovču jsme si maximálně užili jak my, tak děti," pochvalovala si modelka na svém Instagramu v půlce srpna.

Po rodinné dovolené si dvojice nejspíš rozhodla užít i trochu romantiky a podle stories Vignerové to vypadá, že na dlší výlet k moři vyrazili tentokrát sami. Kde se ale aktuálně hrdličky nachází, to Aneta zatím neprozradila. V rozhovoru pro novinky.cz pak odhalila i další plány na cestování.

"Plánujeme i s dětmi, tedy naším Jiříkem a Petrovými syny z prvního manželství, společnou dovolenou. Cestu do Ameriky, což je pro mě splněný sen. Beru to trochu jako naši svatební cestu, když už se vše kolem naší svatby semlelo tak rychle. Čímž neříkám, že jsme si to neužili. Byli jsme na svatební cestě v Českém Krumlově, ale do Ameriky se moc těším," uzavřela krásná brunetka.

Kolečko a Vignerová jezdí z dovolené na dovolenou