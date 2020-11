Citové dilema vyřešil krutý osud: Manželství Petra Kostky ukončila tragédie

Diváci ho znají z nepřeberného množství filmů a dodnes ho milují. Ne jen kvůli jeho hereckému talentu, ale také kvůli lidskosti a vlídnosti, kterou v sobě od narození nosí. Petr Kostka se narodil 11. června 1938 v Říčanech u Prahy do hereckého rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. Dokonce jeho rodiče byli herci a kouzlu divadla propadla i jeho o čtrnáct let mladší sestra Zora. První roli dostal Petr Kostka už jako hodně malý, zahrál si tenkrát čerta přivázaného k vánočnímu stromečku.

Nelze však říct, že by byl tehdy herectvím natolik omámen, že by toužil kráčet ve stopách svých rodičů. Mnohem více ho totiž lákaly exaktní vědy a chtěl studovat matematiku. Proto usedl do lavic Vyšší odborné školy v Plzni. „Vybral jsem si tuto školu proto, že jsem se chtěl naučit těsnopis. Řekli mi totiž, že jsou to takové klikyháky, kterým nikdo nebude rozumět,” přiznal herec kdysi podle webu Krajské listy. Nakonec stejně zamířil na pražskou DAMU.