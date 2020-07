Přítelkyně Nedvěda ukázala snímky s dcerou a prozradila, co hokejistu čeká!

Nicole potkala Nedvěda úplnou náhodou v Miami. Přiznává, že věděla o koho jde a moc se jí líbil. Měla se však na pozoru, jelikož Nedvěd býval velikým lovcem salónů a milovníkem žen.

„Cítila jsem z něho, že by chtěl. Že by to mohlo vyjít,“ svěřila se Blesku zamilovaná Nicole ještě před otěhotněním. „Už jsem to ani nečekal, trošku jsem hodil flintu do žita, ale podívejte se na to, za chvilku budu otcem,“ smál se hokejista.