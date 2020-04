Nespoutaný milovník Petr Sepéši: Ivetu Bartošovou ponižoval nevěrami!

Petr sice podle všeho Ivetu připravil o panenství, ale její horoucí lásku neopětoval. Zatímco ona mu byla zcela odevzdaná a považovala ho za muže svého života, on udržoval vztahy s řadou jiných žen. Jejich počty šly prý do desítek. Dámské návštěvy si obvykle vodil přímo do pronajatého bytu, zatímco za zdí ve druhém pokoji tiše plakala Iveta.

„Nechápala jsem to, trápilo mě to, protože jinak jsme si moc rozuměli, lidsky i pracovně. Říkal, že si nemůže pomoci, že nemůže mít jen jednu ženu," vzpomínala později Bartošová. Podivné soužití trvalo dva roky a možná by vydrželo ještě déle, nebýt osudné červencové noci.