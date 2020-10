Petr Suchoň a jeho kauza s Milanem Kubkou: Moderátor se veřejně omluvil!

"Dobrý den, zde je mé oficiální vyjádření k tomu, co se včera v televizních novinách přihodilo. Prosím, přijímám své moderátorské selhání a nezvládnuté emoce, ale , opravdu prosím, a několikrát to v rozhovoru s panem Kubkem zaznělo, v životě bych nevystoupil proti opatřením a co víc, zlehčoval nebo zpochybňoval pandemii. Opravdu ne! Pokud si to někdo stále myslí, prosím, pusťte si rozhovor ještě jednou. Opatření a nařízení se musí dodržovat! Chraňte sebe, své blízké, a pokud to jen jde, maximálně i své okolí. Přesně tohle jsem měl a mám na srdci a v rozhovoru jsem se chtěl zastat těch, kteří to cítí a konají stejně. Opakuji CHTĚL. Nepodařilo se mi to. Ne však kvůli špatnému úmyslu , nýbrž kvůli tomu, ze jsem v daném okamžiku nezvládl své řemeslo. Řada z Vás, a je Vás opravdu mnoho, mi vyjádřila podporu , nesmírně si ji vážím a děkuji z celého srdce, ze jste můj záměr pochopili. Bohužel ale musím konstatovat, že jsem emocionálně danou situaci nezvládl. Petr Suchoň," omlouval se ještě Petr Suchoň za své chování ještě fanouškům na Instagramu a je jasné, že vzniklý incident ho velice mrzí.

Pro mnoho sledujících ale zašel moderátor příliš daleko a jeho chování mu dávají pěkně sežrat! "Upřímně ty trhy byly poslední plivanec si ksichtu těch nových mrtvých. Pokud to nevidíte, asi to nemá cenu dále rozebírat. Snad Vám umře někdo blízký z rodiny. Přeji Vám to. Nakonec Vás to nabije alespoň základní empatií a ohleduplností k ostatním lidem," v komentářích se někteří lidé dokonce neštítí Suchoňovi a jeho blízkým přát smrt!

Jedno je jasné, z této chyby se moderátor rozhodně poučil a příště své emoce bude jistě krotit lépe…