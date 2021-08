Petra Kvitová zažila nepříjemný trapas: Nepoznala světoznámou zpěvačku

Zdroj: profimedia

Zatímco na kurtech obvykle Petra Kvitová válí, tohle se jí rozhodně nepovedlo. Během účasti na nedávném Australian Open zahrála s australským komikem Andym Leem hru „Hádej kdo?”. V soutěži nakonec vyhrála, stihla si u toho ale utrhnout pořádnou ostudu!

Tenistka Petra Kvitová se na Australian Open nevěnovala jen tenisu, ale také zábavě. S komikem Andym Leem si totiž zahrála známou hru „Hádej kdo”, která spočívá v tom, že si oba hráči zvolí jednu slavnou osobnost a navzájem se snaží uhodnout jejich identitu, píše web Aktuálně.cz. Během hry pak pokládají svému soupeři nejrůznější otázky a přitom sklápí nevyhovující karty hvězd. Kvitová si zvolila rakouského tenistu Dominica Thiema, Andy Lee moderátorku Ellen DeGeneres. Celý průběh hry byl zaznamenán na video.

Kvitová nezná Taylor Swift

Zpočátku se oběma dařilo, pak ale přišel velký zlom. Kvitová se totiž zeptala Leeho, zda osoba, kterou hádá, zpívá. Když jí Lee odpověděl, že ne, sklopila Kvitová všechny karty s osobnostmi, jež se podle ní zpěvu nevěnují. Zarazila se však u fotografie zpěvačky Taylor Swift. Následně svému soupeři pošeptala, že si není úplně jistá, zda je Taylor zpěvačkou, či nikoliv. Ten neskrýval své zděšení.

„Ty nevíš, kdo je Taylor Swift? Jedna z nejslavnějších zpěvaček světa,” reagoval nechápavě Australan. „Určitě znám její písničky, ale neznám ji,” snažila se Kvitová situaci zachránit. Když pak začal komik zpívat jeden z hitů Taylor s názvem Shake It Off, konečně to vypadalo, že se slavná tenistka chytla. „Jo, tohle znám,” smála se Kvitová.

Jedna z nejslavnějších zpěvaček světa

Nevědět, kdo je Taylor Swift, je samo o sobě zarážející. Americká zpěvačka má na svém kontě hned několik singlů, díky kterým si podmanila celý svět. Patří mezi ně písně jako You Belong With Me, Love Story, Blank Space, I Knew You Were Trouble nebo již zmíněné Shake It Off.

Její úspěchy jsou srovnávány s úspěchy kapely The Beatles nebo zpěvákem Michaelem Jacksonem. Na svém kontě má dvě ceny Grammy v kategorii Album roku a další nominaci na cenu Grammy za Album roku drží i za jeden ze svých nejaktuálnějších počinů, album s názvem folklore. Taylor Swift byla dokonce American Music Award a Billboard Music Awards zvolena na konci roku 2019 umělcem dekády.