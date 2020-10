Kráska z Ordinace porodila! Petra Pudová dala synovi krásné jméno

Petra Pudová velmi ráda cestuje, ve volném čase také ráda dře v posilovně. Chová chrty rasy saluka. V seriálu Ordinace v růžové zahradě ztvárnila lásku Jakuba Mázla. Její půvaby jí zůstaly a Petře to stále neskutečně sluší.

Příležitostně se věnuje i dabingu. Od herectví přešla ke zpěvu a na konci června roku 2017 vyšlo její sólové album s názvem Say It Out Loud.