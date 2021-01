Zemřel Phil Spector: Kontroverzní producent a usvědčený vrah podlehl covidu-19

Dle webu TMZ zemřel Phil Spector v důsledku komplikací přidruženým k jeho nákazou koronavirem. Covid-19 byl u producenta potvrzen před čtyřmi týdny, následně byl převezen do nemocnice, kde se však jeho stav zlepšil natolik, že byl po pár dnech zpátky ve vězení. Podle nejmenovaného zdroje webu TMZ Spector následně zkolaboval, měl problémy s dýcháním a byl v rychlosti opět převezen do nemocnice, kde však v sobotu zemřel.

Hudební producent Phil Spector pracoval s významnými jmény z hudebního průmyslu. Jeho kariéra začala velmi brzy. Už na střední škole totiž produkoval svůj vůbec první velký hit skupiny Teddy Bears s názvem To Know Him is To Love Him. Následovaly spolupráce s The Beatles a Tinou Turner.