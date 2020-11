Tragédie na Kladensku: Výlet skončil smrtí obou pohřešovaných. Záhada pokračuje

Policisté vyrazili v pondělí do obory Hvězda kvůli případu pohřešované čtyřiadvacetileté Niny a jejího čtyřiatřicetiletého kamaráda Jana. „Policisté už propátrali desítky míst na základě vlastního šetření či dalších poznatků, nyní začínají propátrávat terén v oboře Hvězda,” nechala se v pondělí před čtvrtou hodinou odpoledne slyšet podle Blesku policejní mluvčí Eva Kropáčková.

Následně byla část obory obehnána policejní páskou a na místo byli povoláni i technici. Nejprve nebylo jasné, co přesně policie našla. Později však prolomila mlčení. V sedm hodin večer policisté oznámili, co je do obory přivedlo. Jednalo se o nález těla bez známek života. Podle informací Blesku by se mělo jednat o ženu. Její totožnost však policisté zatím nebyli schopni určit.