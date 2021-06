Prokletá Pomáda? Během natáčení slavného muzikálu zemřel ikonický zpěvák

Kultovní snímek plný známých písní, které si diváci pozpěvují dodnes, patří k těm nejznámějším muzikálům vůbec. Od uvedení Pomády uplynulo již více než 40 let. Na popularitě jí to ale ani přinejmenším neubralo, právě naopak. Film je to bezesporu veselý, k jeho vzniku se však pojí i jedna velmi podivná náhoda.

Snad není člověka, který by alespoň jednou v životě neslyšel o legendárním muzikálu Pomáda z roku 1978. Romantický příběh odehrávající se na půdě střední školy, v němž zaznělo velké množství známých písní, si zkrátka získal srdce mnohých. A rozhodně právem. Během jeho vzniku přitom asi nikdo neměl nejmenší ponětí o tom, nakolik úspěšný film nakonec bude! A přestože jde o komedii, v níž se všichni neustále usmívají, zpívají a tančí, natáčení v mnoha ohledech tak úplně veselé nebylo.

Podivná náhoda

Legendární zpěvák Elvis Presley má s Pomádou společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Ještě před natáčením mu totiž byla podle webu BuzzFeed nabídnuta role Teen Angela, která ovšem nakonec připadla Frankiemu Avalonu. Jak potom uvádí web Bigraphy, mnohem zajímavějším a zároveň děsivějším faktem je, že legendární zpěvák během natáčení muzikálu zemřel. A to přesně v den, kdy se natáčela scéna, v níž Rizzo zpívá „Elvis, Elvis, let me be, keep that pelvis far from me” (Elvisi, Elvisi, nech mě být, drž ode mě ty boky dál).

Zranění, které vedlo k úmrtí

Během natáčení se zkrátka děly podivné věci. Vzhledem k tomu, že je snímek plný tanečních scén, je jasné, že byla od herců vyžadována jistá fyzický zdatnost a pohyblivost. A těmi všichni zúčastnění bezesporu oplývali, jednoho dne se jim číslo ale vůbec nepovedlo. Během scény, kdy Kenickie, kterého ztvárnil Jeff Conaway, tančí na kapotě auta, jej ostatní tanečníci omylem upustili. Herec si tak ošklivě poranil záda. A právě toto zranění podle webu BuzzFeed způsobila u herce závislost na lécích proti bolesti, která v roce 2011 vyvrcholila jeho úmrtím.

A tím zvláštnosti týkající se Pomády rozhodně nekončí. Natáčení totiž muselo být na jistou dobu pozastaveno, když se několik členů štábu při natáčení závodní scény nakazilo neznámou bakterií pocházející ze špinavé řeky v Los Angeles. Režisér Randal Kleiser dokonce z vody dostal infekci chodidla. Za pár dní ale byli všichni naštěstí v pořádku.

Pomáda patří k vůbec nejznámějším muzikálům

Zdroj: Youtube