Vendula Pizingerová má starosti: Co jí před porodem nahání strach?

"Tady zapomenete na všechny starosti. A dále vážně slibuji, že už budu doma na zadku! Papírově jsem na mateřský. No jo no, už se to fakt blíží a dvacet už mi bylo," napsala Pizingerová k jednomu ze svých postů na Instagramu.

Budoucí mamina také přiznala obavy, zda v době pandemie nevzniknou nějaké problémy v nemocnici, a nebude muset například rodit jinde, než měla původně v plánu!

"Snad se s tím náš system popere a nebudu muset jezdit po republice po nemocnicích," svěřila se Pizingerová fanouškům se svými myšlenkami. Ředitelka nadace zatím pohlaví miminka tají, její sledující však mají jasno, prozradila to prý jedna fotografie!