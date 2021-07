Bude povinné očkování proti koronaviru? Adam Vojtěch prozradil své plány

Svět se obává nových mutací koronaviru, proto některé státy přistupují k povinnému očkování proti této nemoci pro své obyvatele. Jakým směrem se vydá Česká republika? Bude nutit občany k očkování nebo je bude jen motivovat a přesvědčovat?

Po celém světě opět rostou počty nakažených koronavirem. Evropa na tom není naštěstí ještě tak zle jako zbytek světa, ale i tam pacienti přibývají a země opět dostávají strach, aby vše nedopadlo jako letošní zimu a jaro.

Téměř všude můžeme slyšet, že jedinou šancí, jak pandemii porazit, je očkování. Zatímco proti klasickému koronaviru stačilo proočkovat 70 % Čechů, u mutací je nutné proočkovat až 90 %. To je nereálné. Tolik lidí se v naší zemi rozhodně dobrovolně očkovat nenechá.

Adam Vojtěch se snaží apelovat na mladé, aby se nechali očkovat, protože se nemoc šíří především mezi nimi. Zatím hrozí kontrolami policie v restauracích i nočních klubech.

Nejoblíbenější vakcínou je Pfizer, následuje Moderna

Do konce roku je objednáno do České republiky 10 miliónů vakcín a řeší se další objednávky. Jde především o nejoblíbenější vakcínu Pfizer, která je jednou z mála, kterou jsou Češi vůbec ochotni se nechat očkovat. Druhou v řadě je pak Moderna. Také by pak mělo dojít ke schválení vakcíny pro děti mladší dvanácti let.

"Předpoklad je, že pokud vše dopadne dobře v rámci klinických studií a EMA vakcínu registruje, tak by mohla být vakcína Pfizer pro tuto skupinu, a i s tím tak trochu kalkulujeme v rámci objednávek na příští rok. Je to živý proces, který stále probíhá," uvedl dle portálu blesk.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mezi lidmi také panují obavy, že by se měly vakcíny začít platit. Pak by ale očkovaných ještě ubylo. Málokdo by za očkování chtěl ještě dávat své peníze.

Vakcíny budou i nadále zdarma

"V tuto chvíli počítám s tím, že vakcíny budou zdarma. Není vůbec na pořadu dne, že by hrazené nebyly. Určitě ne v období několika následujících let. Uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet. Troufám si tvrdit, že za rok za dva to bude klasické očkování, které bude aplikovat praktický lékař," řekl Adam Vojtěch pro blesk.cz.

Vydá se nakonec Česká republika po vzoru některých zemí, které nutí své občany k očkování a považují ho za povinné pro všechny? Nechme se překvapit! Zatím to vypadá jen na propagaci a motivování lidí. Doufejme, že to tak zůstane. Přece jen žijeme v roce 2021 a něco někomu přikazovat by už bylo přes čáru.

