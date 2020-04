Stateční bojovníci s morem: Podivná uniforma měla lékaře chránit. Zabíjela!

Černá smrt, jak se lidově přezdívá epidemii moru, byla nejsmrtelnější pandemií v historii a během několika let zabila asi 25 milionů Evropanů. Města nevěděla co dělat, lidé umírali, a představitelé obví v zoufalství najímali nový typ odborníků - tzv. Morové lékaře - kteří byli buď druhořadými lékaři, mladými praktikanty s omezenými zkušenostmi, nebo to byli lidé, kteří dokonce vůbec neměli žádný certifikovaný lékařský výcvik.