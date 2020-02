Gunther z Přátel prožívá soukromé peklo: Nešťastná láska k Rachel, smrt blízkých

James Michael Tyler. Že vám to jméno nic neříká? Pak se raději ještě jednou podívejte na jeho fotku - je to přeci Gunther ze seriálu Přátelé, pracovník v kavárně, který se až do konce seriálu snažil získat Rachel. A zkoušel to, i když neběžely kamery! Zářivě blonďatému číšníkovi se bohužel nikdy nepovedlo získat dívku svých snů. Ačkoli totiž hrál James roli ryze komickou, jeho osobní život připomíná spíše antickou tragédii.